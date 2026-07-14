Нурмагомедов назвал бой Махачева с Гэрри очень тяжелым

«Стилистически очень неудобный соперник. Много бегает, бьет с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было. Надо будет за ним бегать, валить его. Будет тяжелый бой. И скоро [Исламу] 35 лет. Я всегда готовлю своих к тяжелым боям. Давление будет очень сильным. Если сразу не нокаутировать, то пять раундов будут очень тяжелыми», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.