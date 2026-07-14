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Нурмагомедов назвал бой Махачева с Гэрри очень тяжелым

Бой состоится 15 августа в США.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри на турнире UFC 330.

«Стилистически очень неудобный соперник. Много бегает, бьет с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было. Надо будет за ним бегать, валить его. Будет тяжелый бой. И скоро [Исламу] 35 лет. Я всегда готовлю своих к тяжелым боям. Давление будет очень сильным. Если сразу не нокаутировать, то пять раундов будут очень тяжелыми», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Поединок Махачева и Гэрри станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов помогает Махачеву с подготовкой, становясь на тренировках его спарринг-партнером. Тренер Ислама рассказывал, что Хабиб в состоянии имитировать стойку любого бойца.