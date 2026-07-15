Один прыжок решил исход боя: почему Макгрегор проиграл Холлоуэю

Реванш Макгрегора и Холлоуэя стал главным событием турнира UFC 329 и первым боем Конора за пять лет. Болельщики ждали продолжения их противостояния с 2013 года, когда победу одержал ирландец. Однако на этот раз бой закончился раньше, чем соперники успели обменяться серьезными ударами: все решил один неудачный прыжок.
Возвращение, которого ждали пять лет
Для Конора Макгрегора этот поединок был гораздо важнее любого другого. В последний раз ирландец выходил в октагон еще летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье и получил тяжелый перелом ноги. После этого его карьера встала на паузу: возвращение несколько раз откладывалось из-за восстановления, отмененного боя с Майклом Чендлером и других обстоятельств.
Реванш с Максом Холлоуэем болельщики ждали еще и потому, что история их противостояния началась больше 10 лет назад. Впервые они встретились в 2013 году, когда оба только набирали популярность в UFC. Тогда Макгрегор победил единогласным решением судей, а Холлоуэй потерпел лишь третье поражение в профессиональной карьере.
После первого боя карьеры обоих спортсменов развивались по-разному. Холлоуэй оставался одним из самых активных бойцов UFC, успел стать чемпионом организации в полулегком весе и к реваншу подошел после поединков с Дастином Порье и Чарльзом Оливейрой. Макгрегор же за последние годы почти не выступал, поэтому его возвращение в октагон стало одним из самых ожидаемых событий UFC 329.
Почему Макгрегор проиграл уже через 69 секунд
Бой начался очень активно. Уже на первых секундах Макгрегор попытался атаковать Холлоуэя ударом ногой в прыжке, однако неудачно приземлился на правую ногу и повредил колено. Сначала ирландец попытался продолжить поединок, но почти сразу стало заметно, что он не может полноценно двигаться.
После травмы Макгрегор несколько раз терял равновесие и падал без серьезного контакта с соперником. Холлоуэй воспользовался моментом и начал атаковать, однако большого количества точных ударов нанести не успел. Поняв, что Конор не способен защищаться, рефери остановил бой и зафиксировал победу американца техническим нокаутом. Весь поединок продлился всего 69 секунд.
После боя глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки. Сам ирландец позже написал в соцсетях, что во время подготовки чувствовал себя полностью здоровым и никаких проблем с коленом у него не было. По его словам, травма произошла совершенно неожиданно, а свое состояние после поражения он описал одним словом — «ад».
Сколько Макгрегор заработал за самый короткий бой
Несмотря на поражение, этот вечер оказался для Конора весьма успешным. По данным СМИ, за бой с Холлоуэем он получил 30 миллионов долларов. Учитывая, что поединок продлился всего 69 секунд, каждая секунда в октагоне принесла ирландцу примерно 435 тысяч долларов.
Для сравнения, гонорар Макса Холлоуэя оценивается в 3 миллиона долларов — в десять раз меньше. Такая разница связана не столько со спортивными результатами, сколько со статусом Макгрегора. Даже после нескольких поражений и долгого перерыва именно его имя продолжает собирать многомиллионные продажи трансляций, привлекать спонсоров и делать турниры UFC главным событием спортивного уикенда.
Пока неизвестно, сколько времени Макгрегору понадобится на восстановление, если подозрение на разрыв крестообразной связки подтвердится. Поэтому вопрос о следующем возвращении бывшего чемпиона UFC снова остается открытым.