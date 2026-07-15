Один прыжок решил исход боя: почему Макгрегор проиграл Холлоуэю

После боя глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки. Сам ирландец позже написал в соцсетях, что во время подготовки чувствовал себя полностью здоровым и никаких проблем с коленом у него не было. По его словам, травма произошла совершенно неожиданно, а свое состояние после поражения он описал одним словом — «ад».