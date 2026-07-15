Макгрегор записал видеообращение после поражения от Холлоуэя

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя пять лет. На турнире UFC 329 ирландец встретился с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу.