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Макгрегор записал видеообращение после поражения от Холлоуэя

Ирландский боец Конор Макгрегор записал видеообращение после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя пять лет. На турнире UFC 329 ирландец встретился с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу.

«Мы вернемся! Мы вернемся! Вперед. Во имя Отца, Сына и Святого духа. Аминь», — сказал Конор на ролике, опубликованном в соцсетях.

Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.

До боя с Холлоуэем 37-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье в третьем очном поединке, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.