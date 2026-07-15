Хабиб Нурмагомедов предложил убрать раунды из боев ММА

— Да. В боях ты можешь выложиться полностью за пять минут, потом отдохнуть и уже выйти с другим настроем. Если по справедливости, человек зашел в клетку — пусть дерется до конца, пока не станет понятно, кто выиграл. Можно даже сделать выставочные бои и посмотреть, насколько это будет интересно, — сказал Нурмагомедов.