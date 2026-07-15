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Хабиб Нурмагомедов предложил убрать раунды из боев ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил изменить формат поединков в ММА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По мнению российского бойца, из правил стоит убрать раунды и проводить бои без разделения на отрезки времени.

В интервью YouTube-каналу Smol Talk Нурмагомедов объяснил свою позицию:

— Ты говорил, что нужно убрать раунды.

— Да. В боях ты можешь выложиться полностью за пять минут, потом отдохнуть и уже выйти с другим настроем. Если по справедливости, человек зашел в клетку — пусть дерется до конца, пока не станет понятно, кто выиграл. Можно даже сделать выставочные бои и посмотреть, насколько это будет интересно, — сказал Нурмагомедов.

За профессиональную карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Последний поединок в UFC россиянин провел в октябре 2020 года, когда победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона организации в легком весе.


Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, а в 2022-м был включен в Зал славы промоушена.