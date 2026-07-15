Хабиб вспомнил, как впервые заработал на рекламе в соцсетях

— В 2013 году мне друг позвонил, сказал, что просят разместить рекламу, за которую дадут деньги. Это был нонсенс… Нормальные деньги, как вообще это работает?… Я столько денег в боях не зарабатывал тогда. Начал активно вести соцсети, — рассказал Нурмагомедов.