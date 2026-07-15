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Хабиб вспомнил, как впервые заработал на рекламе в соцсетях

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем первом опыте сотрудничества с рекламодателями в социальных сетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В интервью YouTube-каналу Smol Talk россиянин вспомнил, что в начале карьеры не ожидал получать деньги за публикации в интернете.

— В 2013 году мне друг позвонил, сказал, что просят разместить рекламу, за которую дадут деньги. Это был нонсенс… Нормальные деньги, как вообще это работает?… Я столько денег в боях не зарабатывал тогда. Начал активно вести соцсети, — рассказал Нурмагомедов.

За профессиональную карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Последний поединок в UFC россиянин провел в октябре 2020 года, когда победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона организации в легком весе.


Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, а в 2022-м был включен в Зал славы промоушена.