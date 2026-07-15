Илия Топурия: Я знаю, как победить Махачева

«Я бы подрался за третий пояс с Махачевым. Если Ислам будет чемпионом в полусреднем весе и UFC мне позвонит, то я воспользуюсь шансом. Если нет, то останусь в своем весе. На 100% верю в свою победу. Я борюсь с детства, я вырос на ковре. У меня нет проблем зайти туда и перевести Махачева в партер, контролировать его, а потом встать и рубиться в стойке. Я знаю, как его победить, в голове есть стратегия. Я посмотрел почти все его бои, знаю его слабые места. Возможно, он путает меня со своими прошлыми соперниками, но я не Дэн Хукер и не другие ребята», — заявил испано-грузинский боец.