Илия Топурия: Я знаю, как победить Махачева

Илия Топурия дал интервью на YouTube-канале ALF Global ещё до поражения от Джастина Гейджи, однако опубликовано оно было лишь 14 июля.
«Я бы подрался за третий пояс с Махачевым. Если Ислам будет чемпионом в полусреднем весе и UFC мне позвонит, то я воспользуюсь шансом. Если нет, то останусь в своем весе. На 100% верю в свою победу. Я борюсь с детства, я вырос на ковре. У меня нет проблем зайти туда и перевести Махачева в партер, контролировать его, а потом встать и рубиться в стойке. Я знаю, как его победить, в голове есть стратегия. Я посмотрел почти все его бои, знаю его слабые места. Возможно, он путает меня со своими прошлыми соперниками, но я не Дэн Хукер и не другие ребята», — заявил испано-грузинский боец.
В июне 2026 года Топурия потерпел поражение от Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Топурия утратил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). 29-летний боец выступает в UFC с 2020 года. Он подошел к этому поединку с результатом 17−0. Ранее Топурии также принадлежал чемпионский пояс в полулегком весе (до 66 кг). В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он шел на втором месте, уступая только чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) россиянину Исламу Махачеву.