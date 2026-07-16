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Макгрегор потребовал отменить результат боя с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что его поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 должен получить статус несостоявшегося.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде после того, как получил травму ноги. После боя Макгрегор заявил, что ждет результатов медицинского обследования и выступил за возврат всех ставок на поединок.

«1. Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. 2. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.

До боя с Холлоуэем 37-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье в третьем очном поединке, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.