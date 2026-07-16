Российский боец слил 500 мл крови перед взвешиванием

30-летний российский боец смешанных боевых искусств Мансур Хатаев, выступающий в российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), перед церемонией взвешивания турнира АСА 205 сбрил всю растительность на теле и слил 500 мл крови ради того, чтобы уложиться в нужный вес, о чем сообщил блогер Ислам Дагаев.
«Мансур “Малыш” Хатуев, чтобы уложиться в вес, пошел на крайние меры, сбрил всю растительность на теле, и в прямом смысле слил 500 мл крови из вены», — написал Дагаев в своём телеграм-канале.
В главном событии АСА 205 Муслим Магомедов встретится с Эльмаром Гасановым в первой защите пояса в полутяжёлом весе после возвращения титула.
Хатуев в итоге показал вес 62,2 кг и вписался в норматив легчайшего веса. 17 июля на турнире ACA 205 Хатуев проведет бой против Германа Барсегяна.