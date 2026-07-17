Камару Усман объяснил, почему не получил бой с Исламом Махачевым

«Я думал, что моим следующим поединком будет бой с Исламом, но, к сожалению, у компании большое влияние, и матчмейкеры решили, что организация поединка Махачев — Гарри отличная возможность. Но если вы не собираетесь давать мне титульный бой, то дайте мне какой-то поединок, который позволит мне завоевать титул», — сказал Усман на пресс-конференции.