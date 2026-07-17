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Камару Усман объяснил, почему не получил бой с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман рассказал, почему его возможное противостояние с Исламом Махачевым так и не состоялось.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: UFC

«Я думал, что моим следующим поединком будет бой с Исламом, но, к сожалению, у компании большое влияние, и матчмейкеры решили, что организация поединка Махачев — Гарри отличная возможность. Но если вы не собираетесь давать мне титульный бой, то дайте мне какой-то поединок, который позволит мне завоевать титул», — сказал Усман на пресс-конференции.

В ближайшие выходные Усман проведет бой против Дрикуса Дю Плесси. Поединок станет главным событием турнира UFC в Оклахома-Сити.

39-летний Камару Усман за карьеру в профессиональном ММА одержал 21 победу (9 нокаутами) и потерпел четыре поражения. В UFC он выступает с 2015 года, а свой первый профессиональный бой провел в 2012-м.

Ислам Махачев сейчас имеет серию из 16 побед в UFC. На счету россиянина 28 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В своем последнем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе.

15 августа на турнире UFC 330 Махачев проведет первую защиту титула в новом дивизионе — его соперником станет Иэн Гэрри.

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