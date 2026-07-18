Макгрегор признал ошибку, приведшую к травме в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признал ошибку при выполнении удара в прыжке в поединке с Максом Холлоуэем. Неудачная попытка приема привела к травме колена ирландца и досрочному завершению боя.
Макгрегор ответил на критику решения начать поединок с рискованного удара. Он не согласился с мнением, что сам прием изначально был обречен на неудачу, но признал: движение было начато слишком рано. Причиной спешки спортсмен назвал пятилетнее отсутствие в октагоне.
«Да, я пошел на этот удар примерно на фут раньше, чем следовало. Но я не согласен с тем, что этот прием никогда не сработает.
Рвение и спешка с первых секунд — вот к чему приводят пять лет вне спорта. Я учел эту ошибку и внес исправления. Я сделаю все как надо. Я все ближе к этому — вот мой настрой», — написал Макгрегор в соцсети X.
Макгрегор встретился с Холлоуэем 11 июля в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе. Ирландец получил повреждение колена в первые секунды после попытки провести удар в прыжке. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 9 секунд первого раунда, а победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.
Этот бой стал для Макгрегора первым с июля 2021 года. В предыдущем поединке против Дастина Порье ирландец сломал ногу и не смог продолжить встречу. После второго подряд досрочного поражения Макгрегор сообщил, что ему потребуется операция на колене, но отказался считать карьеру завершенной.
Для Макгрегора и Холлоуэя это была вторая встреча. В августе 2013 года ирландец победил американца единогласным решением судей. Реванш спустя почти 13 лет завершился из-за травмы Макгрегора.