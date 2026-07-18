Макгрегор признал ошибку, приведшую к травме в бою с Холлоуэем

«Да, я пошел на этот удар примерно на фут раньше, чем следовало. Но я не согласен с тем, что этот прием никогда не сработает.



Рвение и спешка с первых секунд — вот к чему приводят пять лет вне спорта. Я учел эту ошибку и внес исправления. Я сделаю все как надо. Я все ближе к этому — вот мой настрой», — написал Макгрегор в соцсети X.