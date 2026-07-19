Уайт объяснил, когда UFC обсудит новый бой Макгрегора

«Я даже не думаю об этом. Конору еще предстоит операция на колене и все, через что ему придется пройти. Я понимаю, что он очень недоволен тем, как все, черт возьми, сложилось, но ты человек, ты стал старше, ты не дрался пять лет, а время не победить. Так что кто, черт возьми, знает, что произойдет с Максом в следующем году и что случится с Конором в следующем году? Я не думаю о таких вещах, пока они не становятся реальностью. Когда Конор свяжется со мной и скажет: “Я закончил всю физиотерапию, я в хорошем состоянии, мне разрешили полноценно тренироваться”, тогда мы начнем думать, что делать дальше», — сказал Уайт.