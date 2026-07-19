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Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон после травмы

Легендарный ирландский боец ММА сообщил, что в неудачном бою с Максом Холлоуэем получил травму передней крестообразной связки колена и мениска.

Источник: Reuters

Бывший обладатель чемпионских титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсети Х сообщил о характере травмы, полученной им в бою с Максом Холлоуэем.

Первый за пять лет поединок ирландца в UFC состоялся 12 июля. Победителем был признан Холлоуэй после остановки боя в первом раунде из-за повреждения правого колена Макгрегора. Этот бой стал вторым в истории противостояния соперников. В 2013 году Макгрегор одержал победу над американцем судейским решением.

«Это была передняя крестообразная связка и мениск. Травма та же, что и в первом бою с Холлоуэем, только на этот раз на противоположной ноге. Довольно шокирующе. Тогда я вернулся к соревнованиям через девять месяцев», — написал Макгрегор.

Как заявил 38-летний ирландец, благодаря современным медицинским достижениям и усовершенствованным тренировочным методикам он способен вернуться к выступлениям к лету следующего года.

«Я хожу без костылей. На днях я делал упражнения на тренажере для разгибания ног и все прошло без проблем. Так что я могу ходить без посторонней помощи, все очень позитивно», — добавил он.

В активе Макгрегора 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах.