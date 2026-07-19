Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон после травмы

«Это была передняя крестообразная связка и мениск. Травма та же, что и в первом бою с Холлоуэем, только на этот раз на противоположной ноге. Довольно шокирующе. Тогда я вернулся к соревнованиям через девять месяцев», — написал Макгрегор.