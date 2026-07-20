Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анкалаев признался, что поражение от Перейры пережил тяжело

Магомед Анкалаев рассказал, как повлияло поражение от Перейры на его 9-месячный простой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о возвращении в октагон после 9 месяцев простоя.

В субботу, 25 июля, Анкалаев проведет бой против узбека Богдана Гуськова в главном событии турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

«Довольно много времени прошло (после последнего боя). Хотел давно вернуться — были моменты, травмы. Было тяжело вернуться, так как последний бой закончился досадным поражением. Оно меня, можно сказать, ушатало. Но теперь я вернулся со свежими мыслями, холодной головой. Сейчас все будет совсем по-другому», — заявил Анкалаев в интервью Red Corner MMA.

В октябре прошлого года Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Узнать больше по теме
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
Читать дальше