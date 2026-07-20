Анкалаев признался, что поражение от Перейры пережил тяжело

Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о возвращении в октагон после 9 месяцев простоя.
В субботу, 25 июля, Анкалаев проведет бой против узбека Богдана Гуськова в главном событии турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
«Довольно много времени прошло (после последнего боя). Хотел давно вернуться — были моменты, травмы. Было тяжело вернуться, так как последний бой закончился досадным поражением. Оно меня, можно сказать, ушатало. Но теперь я вернулся со свежими мыслями, холодной головой. Сейчас все будет совсем по-другому», — заявил Анкалаев в интервью Red Corner MMA.
В октябре прошлого года Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.