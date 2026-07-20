«У меня есть сомнения»: ветеран ММА оценил бой Махачев — Гарри

Бывший боец ММА Джейсон Миллер поделился ожиданиями от титульного поединка UFC между Исламом Махачевым и Ианом Гарри.
Махачев и Гарри встретятся в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе на турнире UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии (США).
«Я очень жду этот бой. Все мои друзья-мусульмане болеют за Махачева и чуть что орут: “Ислааам!” Но у меня есть сомнения насчет исхода боя, Иан очень крупный парень. В первом раунде приемом Гарри точно не проиграет, хотя Ислам очень любит удушение Д’Арс. Когда Ислам выходит на прием — это сразу видно по лицу его противника. Как только он чувствует шанс закончить бой — сразу проявляется мощь его дагестанской энергии.
У Иана будет шанс, если он сможет танцевать вокруг Махачева и бить издалека. Иану надо представить, что он играет в Dance Dance Revolution. Ему надо превратить бой по ММА в бой по кикбоксингу. Ислам тоже хорош бьет ногами, но у него немного другой стиль. Иан меняет стойки и пользуется ростом. У него будут хорошие шансы, если он нивелирует угрозу борьбы и продержится в одном темпе все пять раундов", — сказал Миллер в интервью Helen Yee Sports.
Миллер выступал в смешанных единоборствах с 2001 по 2012 год. За это время он провел бои против Чейла Соннена, Жоржа Сен-Пьера и Робби Лоулера, а также уступил Джейку Шилдсу на одном из турниров Strikeforce, в рамках которого выступал Федор Емельяненко.