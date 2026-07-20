«У меня есть сомнения»: ветеран ММА оценил бой Махачев — Гарри

У Иана будет шанс, если он сможет танцевать вокруг Махачева и бить издалека. Иану надо представить, что он играет в Dance Dance Revolution. Ему надо превратить бой по ММА в бой по кикбоксингу. Ислам тоже хорош бьет ногами, но у него немного другой стиль. Иан меняет стойки и пользуется ростом. У него будут хорошие шансы, если он нивелирует угрозу борьбы и продержится в одном темпе все пять раундов", — сказал Миллер в интервью Helen Yee Sports.