Веласкес сделал прогноз на бой Махачева и Гэрри

«Ислам — особый тип атлета. Он один из тех парней, что находятся на вершине этого спорта. Я полагаю, что Ислам продолжит делать то, что он делал в следующем бою. Речь о впечатляющей победе. Он тот, кто освоил все аспекты ММА», — приводит слова Веласкеса Red Corner MMA.