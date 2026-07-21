Веласкес сделал прогноз на бой Махачева и Гэрри

15 августа на турнире UFC 330 Махачев проведет первую защиту титула в новом дивизионе — его соперником станет Гэрри.
«Ислам — особый тип атлета. Он один из тех парней, что находятся на вершине этого спорта. Я полагаю, что Ислам продолжит делать то, что он делал в следующем бою. Речь о впечатляющей победе. Он тот, кто освоил все аспекты ММА», — приводит слова Веласкеса Red Corner MMA.
Ислам Махачев сейчас имеет серию из 16 побед в UFC. На счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В своем последнем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе.
На счету 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении в ММА.