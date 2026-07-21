Гарри хочет повторить достижение Макгрегора в бою с Махачевым

"Когда Конор дрался за свой первый титул UFC, он встретился с лучшим бойцом вне зависимости от веса, который не проигрывал десятилетие, и нокаутировал его за 13 секунд. Я не могу дождаться, когда выйду в октагон против Ислама Махачева и побью его, потому что тогда ни у кого не останется сомнений, что я сделал это против лучшего.