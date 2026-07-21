Гарри хочет повторить достижение Макгрегора в бою с Махачевым

Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри поделился ожиданиями от титульного поединка против Ислама Махачева и заявил, что хочет повторить достижение Конора Макгрегора.
"Когда Конор дрался за свой первый титул UFC, он встретился с лучшим бойцом вне зависимости от веса, который не проигрывал десятилетие, и нокаутировал его за 13 секунд. Я не могу дождаться, когда выйду в октагон против Ислама Махачева и побью его, потому что тогда ни у кого не останется сомнений, что я сделал это против лучшего.
Чтобы быть лучшим, нужно победить лучшего, и мой следующий соперник сейчас считается всеми в мире лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Никаких оправданий, после боя не останется сомнений. Я просто хочу, чтобы все знали: Иан Мачадо Гарри — велик", — сказал Гарри в подкасте High Performance.
16 августа в Филадельфии Гарри проведёт бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против Ислама Махачева.