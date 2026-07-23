Анкалаев: Обрадовался, когда Гуськов принял бой со мной

«Никакой. Даже обрадовался, что нашелся соперник, так как бой мог вообще сорваться. Были предложения драться и в тяжелом весе, чтобы сохранить бой на турнире. Но в этот раз я никак не был готов выступать в этой категории, потому что правильно подводил вес к лимиту до 93 килограммов. Если кто-то был готов выйти против меня в полутяжелом весе, это уже было для меня в радость», — отметил россиянин.