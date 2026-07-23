Анкалаев: Обрадовался, когда Гуськов принял бой со мной

Изначально Анкалаев должен был провести бой с Халилом Раунтри 25 июля в главном событии турнира, однако американец снялся из-за повреждения. После этого место в поединке занял представляющий Узбекистан Богдан Гуськов, и именно их встреча теперь возглавит турнир.
«Давно хотел вернуться в октагон. Много времени прошло уже после последнего боя. Сейчас собрался с мыслями, новой мотивацией. И вот я уже здесь. Остались считаные дни до поединка, все хорошо. Хотелось вернуться побыстрее, но на восстановление потребовалось время. У меня были некоторые травмы. Как немного времени прошло, я восстановился и начал тренироваться в зале. Сейчас я готов», — рассказал Анкалаев «Матч ТВ».
По словам бойца, новость о смене соперника его не расстроила.
«Никакой. Даже обрадовался, что нашелся соперник, так как бой мог вообще сорваться. Были предложения драться и в тяжелом весе, чтобы сохранить бой на турнире. Но в этот раз я никак не был готов выступать в этой категории, потому что правильно подводил вес к лимиту до 93 килограммов. Если кто-то был готов выйти против меня в полутяжелом весе, это уже было для меня в радость», — отметил россиянин.
Анкалаев также подчеркнул, что замена не повлияла на подготовку, несмотря на различия в стиле между Раунтри и Гуськовым.
«Они отличаются тем, что один левша, а другой правша. Но в лагере со мной работали и левши, и правши, поэтому это не сыграло большой роли. UFC искал для меня соперника, а мне было все равно, с кем драться. Я говорил, что готов выйти против любого. Кто согласился, тот и получил этот бой. В итоге Гуськов принял вызов и спас поединок», — добавил спортсмен.
Последний раз Анкалаев выходил в октагон в октябре 2025 года, когда уступил нокаутом бразильцу Алексу Перейре и лишился чемпионского пояса UFC. За карьеру в смешанных единоборствах 34-летний Анкалаев одержал 20 побед, потерпел два поражения, один бой завершил вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. В активе 33-летнего Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья.