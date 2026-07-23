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Арман Царукян получил нового соперника в UFC

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян проведет реванш с бывшим чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27-летний спортсмен встретится с бывшим чемпионом организации в легком весе и обладателем пояса BMF Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщил аккаунт Red Fury MMA в социальной сети X.

Бой станет реваншем для обоих спортсменов. Впервые Царукян и Оливейра встретились в октагоне 13 апреля 2024 года — тогда победу раздельным решением судей одержал российско-армянский боец.

На профессиональном уровне Царукян провел 26 поединков, в которых одержал 23 победы, включая 15 досрочных, и потерпел три поражения. Последний бой в UFC он провел в ноябре 2025 года, когда победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приемом. Этот поединок получил награду за лучший бой вечера.

В настоящее время Царукян занимает вторую строчку рейтинга UFC в легком весе. 36-летний Оливейра располагается на третьем месте.

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