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Джон Джонс вспомнил, как Дана Уайт подарил ему «Бентли»

Бывший чемпион UFC Джон Джонс вспомнил необычный случай из начала своей карьеры и рассказал о дорогом подарке от президента организации Даны Уайта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По словам американца, автомобиль премиум-класса был попыткой Уайта убедить его быстрее согласиться на следующий поединок.

— Дана Уайт подарил мне «Бентли», когда мне было, кажется, 25 лет, и я разбил его. Был слишком молод для такой машины. Она была просто прекрасна.

Да, он подарил мне ее, он хотел, чтобы я подписал контракт на бой с Ремпейджем Джексоном. Или с Лиото Мачидой, какой-то из этих двух боев. Я только что подрался, и Дана хотел, чтобы я подрался снова через четыре недели, а я этого не хотел. И он сказал: «Что я могу сделать, чтобы ты подрался? Какую машину ты хочешь?» Ответил: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Любая машина, о которой ты думаешь». Я сказал: «Не знаю… “Бентли”. И он ответил: “Хорошо! На этой улице есть магазин “Бентли”. Я пришел, показал на “Бентли”, который я хочу и сел за руль в этот же день, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALF Global.

39-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок был признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.