Владимир Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

«Минеев — один из ярчайших представителей боевых искусств в нашей стране. Кикбоксинг красной нитью проходит через всю его жизнь. Владимир Константинович обладает значительным опытом в сфере развития спорта и пользуется безусловным авторитетом среди наших международных партнеров. Все это является прочной основой для того, чтобы успешно решать задачи, которые сегодня стоят перед Федерацией кикбоксинга России», — сказал Хасиков.