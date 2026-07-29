Владимир Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

Решение о назначении Минеева было принято на заседании исполнительного комитета федерации. Он сменит на этой должности Владимира Филатова, который был генсеком ФКР с июля 2023 года.
Кандидатуру 36-летнего бойца ММА предложил председатель высшего наблюдательного совета ФКР Бату Хасиков.
«Минеев — один из ярчайших представителей боевых искусств в нашей стране. Кикбоксинг красной нитью проходит через всю его жизнь. Владимир Константинович обладает значительным опытом в сфере развития спорта и пользуется безусловным авторитетом среди наших международных партнеров. Все это является прочной основой для того, чтобы успешно решать задачи, которые сегодня стоят перед Федерацией кикбоксинга России», — сказал Хасиков.
Минеев провел 18 поединков в профессиональном ММА, в которых одержал 16 побед (14 — досрочно) при одном поражении и одной ничьей. В 2022 году он приостановил карьеру, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Четырежды он возвращался для участия в кикбоксерских поединках.