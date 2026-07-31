Стрикленд спас друга, которого сам заставил прыгнуть со скалы

Инцидент произошел во время отдыха. По словам Шона Стрикленда, именно он ранее убедил приятеля решиться на опасный прыжок.. Сначала американский боец не придал ситуации серьезного значения и подумал, что друг просто шутит, однако вскоре заметил, что тот действительно начал уходить под воду. Тогда Шон без раздумий бросился на помощь и вытащил мужчину из воды.
Позже Стрикленд в свойственной ему манере рассказал другу о произошедшем: «Ты тонул. Мне пришлось прыгнуть туда и вытолкнуть твою маленькую задницу». Американский боец известен благодаря своему эксцентричному характеру и неоднозначными поступками в окатгоне и за пределами UFC.
В мае 2026 года Стрикленд провел титульный поединок против Хамзата Чимаева на турнире UFC 328 в Ньюарке. Американец одержал победу раздельным решением судей по итогам пяти раундов и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. Для Чимаева это поражение стало первым в профессиональной карьере.
На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в MMA. Ранее он нокаутировал Энтони Эрнандеса.