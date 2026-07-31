Стрикленд спас друга, которого сам заставил прыгнуть со скалы

Инцидент произошел во время отдыха. По словам Шона Стрикленда, именно он ранее убедил приятеля решиться на опасный прыжок.. Сначала американский боец не придал ситуации серьезного значения и подумал, что друг просто шутит, однако вскоре заметил, что тот действительно начал уходить под воду. Тогда Шон без раздумий бросился на помощь и вытащил мужчину из воды.