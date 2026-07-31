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Стрикленд спас друга, которого сам заставил прыгнуть со скалы

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд спас своего друга, который начал тонуть после прыжка со скалы в холодную воду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Инцидент произошел во время отдыха. По словам Шона Стрикленда, именно он ранее убедил приятеля решиться на опасный прыжок.. Сначала американский боец не придал ситуации серьезного значения и подумал, что друг просто шутит, однако вскоре заметил, что тот действительно начал уходить под воду. Тогда Шон без раздумий бросился на помощь и вытащил мужчину из воды.

Позже Стрикленд в свойственной ему манере рассказал другу о произошедшем: «Ты тонул. Мне пришлось прыгнуть туда и вытолкнуть твою маленькую задницу». Американский боец известен благодаря своему эксцентричному характеру и неоднозначными поступками в окатгоне и за пределами UFC.

В мае 2026 года Стрикленд провел титульный поединок против Хамзата Чимаева на турнире UFC 328 в Ньюарке. Американец одержал победу раздельным решением судей по итогам пяти раундов и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. Для Чимаева это поражение стало первым в профессиональной карьере.

На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в MMA. Ранее он нокаутировал Энтони Эрнандеса.

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