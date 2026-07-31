Усман Нурмагомедов рассказал, как случайно ранил ножом брата Умара

«Один раз в детстве я, Умар, Магомедали (братишка наш) пошли гулять на кирпичный завод. Мы обычно там гуляли, раньше же телефонов не было. Тогда был сериал, назывался “Конан Варвар”, я думаю, многие знают об этом. Я на заводе нашел маленький ножик, он был тупой спереди. И я его кинул в Умара и в это время крикнул: “Конан Варвар!” И этот нож прилетел ему между ребер в кость и повис. И он даже не попытался его вытащить, а сразу начал за мной бегать вместе с ножом. А я убежал к матери. Он остановился, вытащил нож. У него там есть рана, если посмотреть. Но нож неглубоко зашел, там кость была», — рассказал Усман в интервью Red Corner MMA.