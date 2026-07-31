Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усман Нурмагомедов рассказал, как случайно ранил ножом брата Умара

1 августа Нурмагомедов проведет защиту титула PFL в легком весе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал историю из детства, когда случайно ранил ножом своего старшего брата, бойца UFC Умара Нурмагомедова.

«Один раз в детстве я, Умар, Магомедали (братишка наш) пошли гулять на кирпичный завод. Мы обычно там гуляли, раньше же телефонов не было. Тогда был сериал, назывался “Конан Варвар”, я думаю, многие знают об этом. Я на заводе нашел маленький ножик, он был тупой спереди. И я его кинул в Умара и в это время крикнул: “Конан Варвар!” И этот нож прилетел ему между ребер в кость и повис. И он даже не попытался его вытащить, а сразу начал за мной бегать вместе с ножом. А я убежал к матери. Он остановился, вытащил нож. У него там есть рана, если посмотреть. Но нож неглубоко зашел, там кость была», — рассказал Усман в интервью Red Corner MMA.

1 августа Нурмагомедов (21−0) проведет защиту титула PFL в легком весе против американца Арчи Колгана (15−0). Поединок состоится на турнире лиги в Нью-Йорке.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше