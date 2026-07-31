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UFC показал трейлер титульного боя Махачева и Гэрри

Бой пройдет 16 августа в Филадельфии (США).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал официальный трейлер титульного поединка в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри.

Бой за чемпионский пояс станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии (США).

Махачев провел последний бой против Джека Деллы Маддалены в ноябре 2025 года в главном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США). В этом поединке Ислам одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. На его счету 28 побед и одно поражение.

Гэрри в последний раз выходил в октагон против Белала Мухаммада в ноябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Этот бой завершился в пользу Иэна единогласным решением судей. В активе Гэрри 17 побед и одно поражение.