UFC показал трейлер титульного боя Махачева и Гэрри

Махачев провел последний бой против Джека Деллы Маддалены в ноябре 2025 года в главном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США). В этом поединке Ислам одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. На его счету 28 побед и одно поражение.