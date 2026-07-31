Александр Волков выступил на мероприятии в штаб-квартире ООН

Российский боец UFC Александр Волков выступил с речью в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.
29 июля Волков принял участие в церемонии закрытия Игр дружбы ООН — 2026, в рамках которой обратился к участникам мероприятия. В соревнованиях участвовали российские дипломаты.
«Добрый вечер. Для меня это большая честь быть сегодня здесь со всеми вами. Спорт — один из немногих языков, который понимают все люди независимо от того, откуда мы приехали, на каком языке мы говорим или флаг какой представляем. Нас объединяют одни и те же ценности — уважение, дисциплина, смелость и стремление стать лучше, чем мы были вчера. На протяжении многих лет спорт объединял людей так, как мало что другое способно объединять», — сказал Волков во время выступления. Его слова передает MMA.Metaratings.ru.
За карьеру в смешанных единоборствах Александр Волков провел 51 поединок, одержав 40 побед. В настоящее время россиянин занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC.