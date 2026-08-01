Известны последние слова Хабиба перед историческим боем Махачева

В социальных сетях появилось видео с последним напутствием бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Исламу Махачеву перед его первым титульным боем в промоушене.
В октябре 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе.
«Все предопределено, брат. Надо просто делать, что запланировано. Давай делай, понял?» — сказал Хабиб Махачеву перед выходом в октагон.
16 августа Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против ирландца Иэна Гэрри. Поединок станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии (США).