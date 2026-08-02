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Уайт пошутил о миграционном кризисе, говоря о турнире UFC в Испании

Президент UFC объяснил, почему промоушен пока не проводит турниры в Испании с участием Илии Топурии.

Источник: AP 2024

Президент UFC Дана Уайт с иронией прокомментировал сложности с организацией турнира в Испании. Его слова прозвучали в интервью, опубликованном на YouTube.

«В Испании сложно организовать номерной турнир или турнир Fight Night, иначе мы бы уже это сделали. Попасть в Испанию непросто, но мы собираемся с этим разобраться. То есть попасть в Испанию легко, не так ли? У нас были трудности с этим. Извините», — сказал Уайт.

Шутка главы UFC прозвучала на фоне миграционного кризиса, начавшегося 30 июля в испанском анклаве Сеута, где произошел массовый прорыв мигрантов через границу.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе UFC к проведению турнира в Испании, где одним из главных лиц промоушена считается чемпион организации Илия Топурия.

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