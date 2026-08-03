Тренер Махачева раскрыл роль Ислама в победе Усмана Нурмагомедова

— Ислам Махачев был в углу, работая с нами. На самом деле, именно совет Ислама все закончил. Он сказал: «Заставь его уклониться, а затем пробей хай-кик». Именно это и произошло! Это в каком-то смысле иронично, потому что такая же идея была показана Исламу его тренером Магомедом. Магомед сказал мне: «Тренер, что думаешь, мы несколько раз пробьем по корпусу, а затем хай-кик с Волкановски?» И я ответил: «Идеально». Это та же техника, которую Исламу показал тренер Магомед, а Ислам показал и объяснил ее Усману, — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.