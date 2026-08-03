Тренер Махачева раскрыл роль Ислама в победе Усмана Нурмагомедова

Поединок прошел 1 августа в Нью-Йорке и завершился успехом Нурмагомедова. По словам Мендеса, важную роль в победе сыграл совет Ислама Махачева, который находился в углу команды во время боя.
— Ислам Махачев был в углу, работая с нами. На самом деле, именно совет Ислама все закончил. Он сказал: «Заставь его уклониться, а затем пробей хай-кик». Именно это и произошло! Это в каком-то смысле иронично, потому что такая же идея была показана Исламу его тренером Магомедом. Магомед сказал мне: «Тренер, что думаешь, мы несколько раз пробьем по корпусу, а затем хай-кик с Волкановски?» И я ответил: «Идеально». Это та же техника, которую Исламу показал тренер Магомед, а Ислам показал и объяснил ее Усману, — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.
Усман Нурмагомедов во второй раз защитил пояс PFL. Он завоевал его в октябре 2025 года в бою с ирландцем Полом Хьюзом. В феврале 2026-го россиянин одолел британца Альфи Дэвиса.
28-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На его счету 22 победы и ни одного поражения. Для 31-летнего Колгана это было первое поражение после 15 побед подряд.