Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Махачева раскрыл роль Ислама в победе Усмана Нурмагомедова

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал, как чемпион PFL в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Поединок прошел 1 августа в Нью-Йорке и завершился успехом Нурмагомедова. По словам Мендеса, важную роль в победе сыграл совет Ислама Махачева, который находился в углу команды во время боя.

— Ислам Махачев был в углу, работая с нами. На самом деле, именно совет Ислама все закончил. Он сказал: «Заставь его уклониться, а затем пробей хай-кик». Именно это и произошло! Это в каком-то смысле иронично, потому что такая же идея была показана Исламу его тренером Магомедом. Магомед сказал мне: «Тренер, что думаешь, мы несколько раз пробьем по корпусу, а затем хай-кик с Волкановски?» И я ответил: «Идеально». Это та же техника, которую Исламу показал тренер Магомед, а Ислам показал и объяснил ее Усману, — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Усман Нурмагомедов во второй раз защитил пояс PFL. Он завоевал его в октябре 2025 года в бою с ирландцем Полом Хьюзом. В феврале 2026-го россиянин одолел британца Альфи Дэвиса.

28-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На его счету 22 победы и ни одного поражения. Для 31-летнего Колгана это было первое поражение после 15 побед подряд.


Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше