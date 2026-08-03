Махачев не будет завершать карьеру, несмотря на советы Хабиба

34-летний россиянин встретится с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке на турнире UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии.
На счету Махачева 16 побед в UFC подряд. В случае победы над Гэрри он станет рекордсменом промоушена по продолжительности победной серии, превзойдя рекорд бразильца Андерсона Силвы.
«Это будут не просто 17 побед подряд — их будет гораздо больше. Я лучший боец в мире и собираюсь доказать это в Филадельфии», — сказал Махачев в промо-ролике, посвященном предстоящему бою.
В 2025 году Хабиб Нурмагомедов, являющийся другом и наставником Махачева, заявил, что считает оптимальным завершение карьеры бойца через полтора-два года — в возрасте 35 лет. Сам Хабиб провел последний бой в UFC, когда ему был 32 года.
В октябре Махачеву исполнится 35 лет. В последних пяти боях в UFC он выходил в октагон с интервалом в восемь-девять месяцев. Таким образом, можно рассчитывать, что Махачев после боя с Гэрри проведет еще два поединка в 2027 году.
Махачев занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний бой он провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где единогласным решением победил австралийца Джека Делла Маддалену. Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 28 побед (23 — досрочно).
Гэрри выступает в UFC с 2021 года и на данный момент занимает второе место в рейтинге средневесов. На счету 28-летнего ирландца 18 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 17 побед (8 — досрочно). Единственное поражение Гэрри потерпел в декабре 2024 года в поединке против казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC 310.