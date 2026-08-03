«Заехали на хинкал». Ислам Махачев встретился с Абдусаламовым

Магомеду Абдусаламову 45 лет. Уроженец Дагестана дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, завершил карьеру в 2013-м после тяжелой травмы головы. После боя россиянин был госпитализирован и введен в искусственную кому. Впоследствии перенес инсульт и операцию. Всего на его счету 18 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.