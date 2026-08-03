«Заехали на хинкал». Ислам Махачев встретился с Абдусаламовым

«Заехали с братьями к Маге на хинкал в Америке, пришлось чуть нарушить диету», — написал Махачев в социальных сетях.
Магомеду Абдусаламову 45 лет. Уроженец Дагестана дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, завершил карьеру в 2013-м после тяжелой травмы головы. После боя россиянин был госпитализирован и введен в искусственную кому. Впоследствии перенес инсульт и операцию. Всего на его счету 18 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
34-летний Ислам Махачев в стретится с ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке на турнире UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. На счету Махачева 16 побед в UFC подряд. В случае победы над Гэрри он станет рекордсменом промоушена по продолжительности победной серии, превзойдя рекорд бразильца Андерсона Силвы.
Махачев занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний бой он провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где единогласным решением победил австралийца Джека Делла Маддалену. Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 28 побед (23 — досрочно).