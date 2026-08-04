Махачев: Конор Макгрегор потратил все деньги на наркотики

«Слышал, что следующий бой Макгрегора будет последним по контракту с UFC. Думаю, после этого поединка он пойдет зарабатывать деньги в бокс или еще куда-то. Он потратил все деньги на алкоголь и наркотики. Ему нужно зарабатывать», — сказал Махачев в интервью MMA Junkie.
В июле 2026 года в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (США) Конор Макгрегор провел реванш с Максом Холлоуэем. В этом поединке Макс одержал победу техническим нокаутом в первом раунде в результате отказа Конора продолжать бой из-за травмы ноги. На счету ирландца в смешанных единоборствах 22 победы и семь поражений.
34-летний Ислам Махачев встретится с ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке на турнире UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. Махачев занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний бой он провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где единогласным решением победил австралийца Джека Делла Маддалену. Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 28 побед (23 — досрочно).