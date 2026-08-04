Стали известны финансовые потери UFC после турнира в Белом доме

Турнир UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня в Вашингтоне на специально построенной арене на Южной лужайке Белого дома. Он был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа 250-летию независимости страны.
«Мы понесли значительно более высокие расходы, которые частично компенсировали за счет распроданных билетов на бои в рамках глобальных партнерских соглашений. Мы не продавали билеты на турнир в Белом доме, соответственно, не получили никакой выручки от его проведения. Учитывая масштаб мероприятия, которое привело к убыткам в размере примерно 30 млн долларов, наша прибыль как в UFC, так и в целом существенно пострадала», — сказал Шлеймер.
В главном поединке UFC Freedom 250 американец Джастин Гейджи победил чемпиона UFC в легком весе Илию Топурию и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.