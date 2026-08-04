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Стали известны финансовые потери UFC после турнира в Белом доме

Финансовый директор компании TKO Group Holdings Эндрю Шлеймер рассказал о финансовых потерях UFC, которые организация понесла при проведении турнира в Белом доме. Об этом сообщает MMAFighting.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня в Вашингтоне на специально построенной арене на Южной лужайке Белого дома. Он был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа 250-летию независимости страны.

«Мы понесли значительно более высокие расходы, которые частично компенсировали за счет распроданных билетов на бои в рамках глобальных партнерских соглашений. Мы не продавали билеты на турнир в Белом доме, соответственно, не получили никакой выручки от его проведения. Учитывая масштаб мероприятия, которое привело к убыткам в размере примерно 30 млн долларов, наша прибыль как в UFC, так и в целом существенно пострадала», — сказал Шлеймер.

В главном поединке UFC Freedom 250 американец Джастин Гейджи победил чемпиона UFC в легком весе Илию Топурию и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.

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