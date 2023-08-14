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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

На Украине готовы участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России

Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года даже если на них допустят россиян и белорусов. Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

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Источник: AP 2023

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — сказал Гутцайт. Он отметил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

НОК Украины несколько раз заявлял о том, что может бойкотировать Олимпиаду в Париже в том случае, если на нее допустят российских и белорусских спортсменов. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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