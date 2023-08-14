На Украине готовы участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — сказал Гутцайт. Он отметил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

НОК Украины несколько раз заявлял о том, что может бойкотировать Олимпиаду в Париже в том случае, если на нее допустят российских и белорусских спортсменов. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.