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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Минспорта: Более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии министерства спорта заявил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие иностранные сборные.

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Заседание коллегии Минспорта прошло в среду, 6 сентября, в Москве.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — цитирует Морозова ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

По июльским подсчетам издания «Холод», с начала специальной военной операции на Украине российское гражданство сменили 204 спортсмена. Среди них больше всего шахматистов (141) и фигуристов (11).

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