Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады-2036
Мексика не примет летние Олимпийские игры 2036 года, сообщила глава олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала.
Мексика не примет летние Олимпийские игры 2036 года, сообщила глава олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала.
На проведение ОИ-2036 теперь претендуют Польша, Турция, Индонезия и Индия.
«У нас был разговор с МОК, и мы поняли, что конкуренция очень жесткая. Теперь мы рассматриваем возможность подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас было бы больше шансов. Они будут перед Олимпиадой‑2036. Мы ведем переговоры с МОК», — приводит слова глава олимпийского комитета Мексики Марии Хосе Алькалы Reuters.
Ранее Мексика принимала летнюю Олимпиаду в 1968 году.
Летние Олимпийские 2024 года примет Париж. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 — в Брисбене.