Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады-2036

«У нас был разговор с МОК, и мы поняли, что конкуренция очень жесткая. Теперь мы рассматриваем возможность подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас было бы больше шансов. Они будут перед Олимпиадой‑2036. Мы ведем переговоры с МОК», — приводит слова глава олимпийского комитета Мексики Марии Хосе Алькалы Reuters.