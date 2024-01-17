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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады-2036

Мексика не примет летние Олимпийские игры 2036 года, сообщила глава олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала.

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Источник: AP 2023

На проведение ОИ-2036 теперь претендуют Польша, Турция, Индонезия и Индия.

«У нас был разговор с МОК, и мы поняли, что конкуренция очень жесткая. Теперь мы рассматриваем возможность подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас было бы больше шансов. Они будут перед Олимпиадой‑2036. Мы ведем переговоры с МОК», — приводит слова глава олимпийского комитета Мексики Марии Хосе Алькалы Reuters.

Ранее Мексика принимала летнюю Олимпиаду в 1968 году.

Летние Олимпийские 2024 года примет Париж. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 — в Брисбене.

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