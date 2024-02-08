В МОК выбрали талисманы для ОИ-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Талисманы Игр были представлены в рамках музыкального фестиваля Сан-Ремо вчера, 7 февраля. Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ Италии. Ученикам было предложено использовать свое воображение и проявить свои творческие таланты, представив предложения по дизайну двух персонажей, которые, по их мнению, лучше всего будут представлять Олимпийские и Паралимпийские игры. Горностаев нарисовали ребята из школы в провинции Катандзаро.