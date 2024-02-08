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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В МОК выбрали талисманы для ОИ-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Талисманами ближайших зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали горностаи Тина и Мило, сообщается на сайте МОК.

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Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Талисманы Игр были представлены в рамках музыкального фестиваля Сан-Ремо вчера, 7 февраля. Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ Италии. Ученикам было предложено использовать свое воображение и проявить свои творческие таланты, представив предложения по дизайну двух персонажей, которые, по их мнению, лучше всего будут представлять Олимпийские и Паралимпийские игры. Горностаев нарисовали ребята из школы в провинции Катандзаро.

Имена горностаев образованы от названия городов. Тина стала маскотом Олимпийских игр, Мило, у которого отсутствует одна лапка, — Паралимпийских игр. Также их будут сопровождать шесть снежинок, которых назвали Фло.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпиада состоится с 6 по 15 марта.

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