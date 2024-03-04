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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Российских гребцов допустили до отбора на Олимпиаду в Париже

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение допустить российских гребцов до участия в олимпийских квалификационных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что в европейской квалификационной регате смогут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого.

«Неделю назад мы получили ответ от международной федерации после нескольких месяцев молчания. Последний раз мы общались с World Rowing в декабре, и тогда нам было заявлено, что 2023 год заканчивается и в олимпийском сезоне могут быть другие условия для допуска российских и белорусских спортсменов. И вот неделю назад мы получили информацию от международной федерации, что в европейской квалификационной регате могут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого.

Как я понимаю, система допуска останется той же, что была и в прошлом году. Спортсменам будет необходимо пройти антидопинговую и биографическую проверки, они не должны быть причастны к СВО и так далее. Пока мы не понимаем, в какую сумму обойдутся эти проверки. Также пока непонятно, нужно ли будет претендентам на нейтральный статус подписывать какие-то декларации. World Rowing на эти вопросы нам пока не ответила», — сказал Свирин.

Европейская квалификационная регата пройдет с 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде. На ней будут разыграны по три олимпийские путевки в одиночках. Заключительный этап отбора состоится в швейцарском Люцерне, где с 19 по 21 мая пройдет финальная квалификационная регата. Там будут разыграны по две олимпийские путевки в одиночках и двойках без рулевого.

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