Российских гребцов допустили до отбора на Олимпиаду в Париже

«Неделю назад мы получили ответ от международной федерации после нескольких месяцев молчания. Последний раз мы общались с World Rowing в декабре, и тогда нам было заявлено, что 2023 год заканчивается и в олимпийском сезоне могут быть другие условия для допуска российских и белорусских спортсменов. И вот неделю назад мы получили информацию от международной федерации, что в европейской квалификационной регате могут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого.



Как я понимаю, система допуска останется той же, что была и в прошлом году. Спортсменам будет необходимо пройти антидопинговую и биографическую проверки, они не должны быть причастны к СВО и так далее. Пока мы не понимаем, в какую сумму обойдутся эти проверки. Также пока непонятно, нужно ли будет претендентам на нейтральный статус подписывать какие-то декларации. World Rowing на эти вопросы нам пока не ответила», — сказал Свирин.