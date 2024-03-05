В CAS согласны с аргументом МОК в деле об отстранении ОКР

Как сообщает источник, в ОКР заявили, что российское правительство не пытается вмешиваться в спортивную сферу с помощью изменения законодательства, а международный комитет ранее никогда не упоминал о вмешательстве во внутренние дела ОКР.

Отмечается, что панель CAS установила, что доводы ОКР не оправдывают интерпретации пункта 27.9 правил Олимпийской хартии. Арбитры посчитали, что на ОКР оказывала влияние статья 65 Конституции РФ, поэтому олимпийский комитет не мог принять другого решения, кроме включения олимпийских советов из новых регионов в состав организации. Поэтому суд счел верным санкции МОК в отношении ОКР.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции на временное отстранение Олимпийского комитета России. Она содержит 24 страницы и 129 пунктов. Согласно тексту, исполком МОК мог наложить более серьезные санкции в отношении ОКР и приостановить его членство до тех пор, пока не будет разрешен спор между Россией и Украиной, хотя это не соответствовало бы аргументу ОКР, основанному на предполагаемой потребности в определенности. Вместо этого МОК решил приостановить членство ОКР «до дальнейшего уведомления», чтобы, например, можно было отменить приостановление, если это будет оправдано будущими обстоятельствами. CAS посчитал действия МОК «вполне разумным ответом на серьезное нарушение ОКР».