Макрон будет добиваться прекращения огня на время Олимпиады

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», — заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

В марте Макрон заявлял о том, что предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.