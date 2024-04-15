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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Макрон будет добиваться прекращения огня на время Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.

Источник: AP 2023

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», — заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

В марте Макрон заявлял о том, что предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

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