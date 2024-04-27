Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
16
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Жирона
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Виннипег
62
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Монца
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Хетафе
Хоккей. НХЛ
02:30
Нэшвилл
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Рейнджерс
13
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Каролина
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Гавр
Футбол. Зарубежный
26.04
Реал Сосьедад
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.04
Монпелье
Нант
11
Футбол. Зарубежный
26.04
Фрозиноне
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Бохум
Хоффенхайм
32
Все события
10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах рассказал, за что россиян могут дисквалифицировать на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о возможных дисквалификациях российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает France Press.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы МОК, российские спортсмены могут быть дисквалифицированы в случае демонстрации на Олимпиаде государственных символов страны и символов поддержки специальной военной операции на Украине.

«Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — заявил Бах.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала на 12 месяцев российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Его дисквалификация истекла в мае 2023 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь