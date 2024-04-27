Бах рассказал, за что россиян могут дисквалифицировать на Олимпиаде

По словам главы МОК, российские спортсмены могут быть дисквалифицированы в случае демонстрации на Олимпиаде государственных символов страны и символов поддержки специальной военной операции на Украине.

«Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — заявил Бах.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала на 12 месяцев российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Его дисквалификация истекла в мае 2023 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.