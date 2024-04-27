Роднина: спортсменов на улицах немного — вижу только алкашей

«Многие говорят, что Россия — неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.



Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше: людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много: если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе.



Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря. Еще не устраивает количество часов, выделяемых на урок, а самое главное, так и не определили что преподавать. Смысл этого предмета никто и не понял», — сказала Роднина.