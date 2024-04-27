Роднина: спортсменов на улицах немного — вижу только алкашей
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на резонансные слова комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает Sport24.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на резонансные слова комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает Sport24.
В одном из последних интервью Губерниев заявил об отставание российского спорта от мирового и назвал Россию неспортивной страной.
«Многие говорят, что Россия — неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.
Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше: людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много: если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе.
Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря. Еще не устраивает количество часов, выделяемых на урок, а самое главное, так и не определили что преподавать. Смысл этого предмета никто и не понял», — сказала Роднина.