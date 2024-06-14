Юлия Ефимова получила нейтральный статус

Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics) сегодня, 14 июня.

В апреле Ефимова по состоянию здоровья снялась с международных соревнований в боснийском городе Баня-Лука, где российские спортсмены могли получить возможность выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх.

У Ефимовой есть время до 23 июня, чтобы уложиться в квалификационный норматив на международных соревнованиях.

Кроме шести золотых наград с чемпионатов мира в коллекции 32-летней Юлии Ефимовой есть три олимпийские медали. В 2012 году в Лондоне она завоевала бронзу на дистанции 200 м брассом. Спустя четыре года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменка стала обладательницей двух серебряных наград на дистанциях 100 и 200 м брассом.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.