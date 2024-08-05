Бывший заместитель Родченкова объявлен в розыск в России
Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в отношении Соболевского расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до шести месяцев.
В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. WADA лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков. В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что США готовят новую кампанию по дискредитации российского спорта, связанную с допинговыми злоупотреблениями в художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании. Кураторами этой кампании являются Родченков и Соболевский.