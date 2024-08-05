Григорий Родченков вновь объявлен в розыск

Как следует из базы розыска МВД России, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в РФ по уголовной статье.

В базе ведомства не указано, по какой статье идет розыск. В карточке отмечается, что Родченков переобъявлен в розыск.

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.