«То ли демон, то ли насекомое». Пушков — о церемонии закрытия ОИ

Центральным элементом шоу-части церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже стал Золотой Путешественник, который спустился с небес, чтобы отправиться в путешествие во времени по истории Олимпиад. Персонаж вдохновлен отсылками к истории Франции, включая дух Бастилии. Некоторые зрители усмотрели в нем символику сатанизма и оккультизма.