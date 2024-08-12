СМИ: В Сеуле собака проверяет авиапассажиров из Парижа на клопов

По информации источника, спортсменов, чиновников и болельщиков, прибывших из Парижа, встречает двухлетний бигль по кличке Секо. Он первый и единственный пес в стране, способный определить запах клопов. По словам представителя компании по борьбе с вредителями, Секо может обследовать гостиничный номер и выявить наличие насекомых за две минуты.