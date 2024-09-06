Россияне примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2024

«Организационный комитет Паралимпийских игр пригласил спортсменов, тренеров и вспомогательный персонал из России на церемонию закрытия Паралимпийских игр на общих основаниях. Для наших предусмотрены зрительские места и транспортное обеспечение.
Традиционно на закрытии Паралимпийских игр не проводится парад команд стран, все участвуют в качестве зрителей на трибунах. Мы предложили принять участие в закрытии Игр всем членам нашей делегации. Как показывает опыт прошлых Паралимпийских игр, на закрытие идут чуть больше половины членов нашей команды. Это связано с организационными трудностями по логистике, временем проведения церемонии и поздним возвращением в деревню. Уже на следующий день после церемонии закрытия наши отправятся домой, длительный перелет с пересадкой в Стамбуле. Многие предпочитают отдохнуть перед дорогой.
Также на общих основаниях на церемонию были приглашены спортсмены из Белоруссии. Они не смогут принять в ней участия, поскольку на 8 сентября у них уже запланирован вылет из Парижа», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Церемония закрытия Паралимпиады в Париже пройдет в воскресенье, 8 сентября. Паралимпийцы из России и Беларуси не принимали участие в церемонии открытия Игр.
Российские паралимпийцы занимают в неофициальном медальном зачете восьмое место, имея в своем активе 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. Белорусы с шестью золотыми медалями занимают 19-ю строчку.
Лидером по числу медалей является сборная Китая, выигравшая 74 золотых, 56 серебряных и 39 бронзовых наград.