Россияне примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2024

«Организационный комитет Паралимпийских игр пригласил спортсменов, тренеров и вспомогательный персонал из России на церемонию закрытия Паралимпийских игр на общих основаниях. Для наших предусмотрены зрительские места и транспортное обеспечение.



Традиционно на закрытии Паралимпийских игр не проводится парад команд стран, все участвуют в качестве зрителей на трибунах. Мы предложили принять участие в закрытии Игр всем членам нашей делегации. Как показывает опыт прошлых Паралимпийских игр, на закрытие идут чуть больше половины членов нашей команды. Это связано с организационными трудностями по логистике, временем проведения церемонии и поздним возвращением в деревню. Уже на следующий день после церемонии закрытия наши отправятся домой, длительный перелет с пересадкой в Стамбуле. Многие предпочитают отдохнуть перед дорогой.



Также на общих основаниях на церемонию были приглашены спортсмены из Белоруссии. Они не смогут принять в ней участия, поскольку на 8 сентября у них уже запланирован вылет из Парижа», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.