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В Париже планируют сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет сохранить символ Олимпийских игр на Эйфелевой башне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я сделала предложение, что до 2028 года, то есть до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, мы оставим кольца на Эйфелевой башне. И, возможно, они останутся потом, посмотрим», — приводит слова Идальго Lequipe.

В интервью газете Ouest-France Идальго заявила, что получила на это разрешение от МОК.

Ранее против сохранения колец на Эйфелевой башне выступили потомки инженера Гюстава Эйфеля. А также жители города, которые запустили онлайн-петицию.

«Эйфелева башня, ставшая символом Парижа и Франции, имеет более широкое предназначение, чем просто постоянная ассоциация с таким событием, как Олимпийские игры», — заявил председатель общества потомков Эйфеля Савин Йеатман-Эйфель в эфире телеканала BFMTV.

Олимпийский символ — пять переплетенных колец был установлен на Эйфелевой башне 7 июня. Конструкция весом 30 тонн размещена на южной стороне башни и обращена к реке Сена. Диаметр каждого кольца — 9 метров.

Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены приняли участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Единственную серебряную медаль для сборной принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в парном разряде.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.