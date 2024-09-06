Васильев: Паралимпийцев надо поддержать, их и так жизнь обидела

«Сами Паралимпийские игры не смотрел, потому что уже много раз говорил, что в Париж не стоит ехать в принципе. Нашу страну унизили. А на то, где унижают мою страну и моих спортсменов, я не обращаю внимание, как минимум. А, как максимум, это дело запомнил и при первой возможности обязательно вспомню», — приводит слова Васильева Sport24.
«Единственное знаю, что наши… Хотя нет, они не наши, но ладно — поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. Это на Олимпиаде я спортсменов не считал нашими, потому что они сами за себя выступали. А на Паралимпиаде наши выступили достойно и с хорошими результатами. У них много золотых медалей, да и серебряных и бронзовых достаточно. Людей надо поддержать — их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате и вообще продление активного образа жизни», — добавил экс-биатлонист.
На данный момент сборная России, выступающая в нейтральном статусе, занимает шестое место в неофициальном медальном зачете с 54 наградами (16 золотых медалей, 18 серебряных и 20 бронзовых).
Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже, которая пройдет 8 сентября.