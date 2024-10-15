Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента организации, сообщается на официальном сайте ОКР. Он предложил провести досрочные выборы нового руководства.
«Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — заявил Поздняков.
«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — добавил глава ОКР.
Станислав Поздняков становился олимпийским чемпионом в командной сабле в Барселоне, Атланте и Сиднее, при этом в Атланте в 1996 году — еще и в личных соревнованиях. Кроме этого, Поздняков выигрывал бронзовую медаль Олимпиады 2004 года в командных состязаниях, 10 раз побеждал на чемпионатах мира и 13 раз — на чемпионатах Европы. В 2014 году Позднякова включили в Зал славы Международной федерации фехтования.
После завершения спортивной карьеры Поздняков занимал должность старшего тренера сборной России по фехтованию, с 2009 по 2017 год работал в качестве первого вице-президента Федерации фехтования России. В 2016 году Поздняков был избран первым вице-президентом ОКР и вошел в исполком организации, он был руководителем делегации сборной России на Олимпийских играх 2018 года.