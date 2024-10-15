Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР

Станислав Поздняков становился олимпийским чемпионом в командной сабле в Барселоне, Атланте и Сиднее, при этом в Атланте в 1996 году — еще и в личных соревнованиях. Кроме этого, Поздняков выигрывал бронзовую медаль Олимпиады 2004 года в командных состязаниях, 10 раз побеждал на чемпионатах мира и 13 раз — на чемпионатах Европы. В 2014 году Позднякова включили в Зал славы Международной федерации фехтования.