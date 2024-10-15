Тарасова задалась вопросом, что сделал Поздняков на посту главы ОКР

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР). Он руководил олимпийским комитетом с мая 2018 года, в декабре 2022 года был переизбран на новый четырехлетний цикл.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила удивление, что четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков покидает пост главы ОКР.
«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Какие победы были при нем? Он добился нашего возвращения на международную арену? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — передает РИА Новости слова Тарасовой.
«Не знаю, что сказать. С таких постов обычно не уходят. В непростое время ему выпало президентство ОКР для неопытного чиновника на тот момент. Я не участвовал в его работе, не следил, но при нем успехи были. Не мне оценивать его работу, но он старался делать ее хорошо. Он спортсмен, многократный олимпийский чемпион. Вырастил дочь олимпийской чемпионкой. Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно», — так Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщение о заявлении Позднякова.
Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, 10‑кратным чемпионом мира, 13‑кратным чемпионом Европы, а также пятикратным чемпионом России по фехтованию на саблях.